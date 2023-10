Commercialisti:Oscar di Bilancio Ferpi,12 ottobre tappa a Napoli

Prosegue il Roadshow nazionale di presentazione dell'Oscar di Bilancio Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) che, dopo Milano, Torino, Vicenza, Genova, Catania e Firenze, giovedì 12 ottobre (ore 10.30) farà tappa a Napoli, nella sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che da' il patrocinio all'evento. L'iniziativa, sottolineano i promotori, "rappresenta un momento di approfondimento, con i professionisti e le aziende presenti sul territorio campano, del tema di questa 59ma edizione: 'Valore condiviso. Il futuro della rendicontazione si scrive oggi' ".

Il premio Oscar di Bilancio nasce dalla volontà di promuovere nelle imprese "una cultura di rendicontazione chiara, efficace e partecipata, che sappia raccontare le scelte delle organizzazioni che mettono al centro le persone e lo sviluppo socio-culturale e ambientale. La performance di un'organizzazione - si rileva in una nota - è sempre più legata ad aspetti che vanno oltre il prodotto/servizio, ossia alla responsabilità sociale d'impresa e la sua comunicazione ne diventa aspetto centrale". Tra le novità di quest'anno l'istituzione del Premio speciale dedicato alla Generazione Z - promosso in collaborazione con il Giffoni Innovation Hub - che valuta la capacità dei bilanci di coinvolgere le nuove generazioni nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità tramite canali e strumenti di comunicazione innovativi. Introdurranno l’incontro Eraldo Turi (presidente dell’Odcec di Napoli) ed Elena Salzano (consigliere Nazionale Ferpi). I lavori proseguiranno con la presentazione del Premio a cura del coordinatore Oscar di Bilancio, Andrea Razeto, e del Premio Speciale Generazione Z a cura di Luca Juru, general manager e board member di Giffoni Innovation Hub. A seguire l’intervento di Rachele Maiello (Esg manager PwC sulla comunicazione non finanziaria e il Bilancio di Sostenibilità) e di Marilena Nasti (consigliere dell’Odcec di Napoli) con focus su Pnrr e Finanza agevolata. La parola poi passerà alle imprese con le testimonianze di Ulderigo Zona (executive officer, Safety Health Environment & Quality Hitachi Rail Group), Concetta Testa (Head of Sustainability Autostrade per l’Italia), Edoardo Imperiale (amministratore e dg Campania Digital Innovation Hub), Mara De Donato (responsabile comunicazione e Csr Gori spa), Antonio Nusco (Csr specialist Nusco spa. Modererà il dibattito Assia Viola (delegata Ferpi Campania). "L’evento comincerà con un caffè di benvenuto a cura dell’Associazione Monelli Tra i Fornelli, che dal 2015 promuove e organizza percorsi di formazione culinaria rivolti ai giovani; le attività si svolgono principalmente nei laboratori dell’Istituto Penale Minorile di Nisida, con l’obiettivo di formare e inserire i giovani nel mondo del lavoro" evidenziano gli organizzatori delle assise. La 59ma edizione dell'Oscar di Bilancio è organizzata da Ferpi, Borsa Italiana e Università Bocconi e premia le organizzazioni che rendicontano il proprio operato e condividono i risultati con gli stakeholder. Queste le categorie dell’Oscar 2023: Grandi imprese quotate; Grandi imprese non quotate; Utility o Multi-utility quotate e non; Medie e piccole imprese quotate; Medie e piccole imprese non quotate; Imprese finanziarie; Società Benefit; Istituzioni pubbliche e associazioni di rappresentanza; Fondazioni di erogazione; Imprese sociali e organizzazioni non profit. Oltre al Premio Generazione Z, si confermano gli altri Premi speciali “Comunicazione della sostenibilità”, “Dichiarazione non finanziaria” e “Integrated Reporting”.



