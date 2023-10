Chille de la balanza, festa a Napoli per i 50 anni

Nascevano nell'ottobre del 1973, fondatore Claudio Ascoli, i 'Chille de la balanza', storica compagnia del teatro di ricerca italiano, poi in Toscana dal 1985 e dal 1998 in residenza nell'ex-manicomio di San Salvi.

Presenti oggi nei maggiori festival europei hanno deciso di festeggiare i loro primi 50 anni a partire da Napoli, per poi proseguire a Roma, a Milano e naturalmente a Firenze che li accoglierà nel prestigioso Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio il prossimo 5 novembre.

Primo appuntamento pubblico domani con giovani teatranti napoletani i 'Chille' inventeranno una performance di teatro in strada dagli ambienti della metropolitana linea 1 fino a piazza Municipio, nel piazzale davanti al Teatro Mercadante. Da lì entreranno in Teatro, dando il via al progetto realizzato con il Teatro di Napoli-Teatro Nazionale e in collaborazione con Comune di Napoli, Ministero Cultura, Regione Toscana e Comune di Firenze. Tutto parte infatti dallo stage condotto da Ascoli dal titolo 'Teatro, comunque' come lo storico spazio off in via Port'Alba, nato con loro. A conclusione, flash mob urbano dalle 17 alle 18.30, con le musiche di Dario Ascoli. Venerdì 13 ottobre al Ridotto del Teatro Mercadante alle ore 18.00 sarà presentato il libro "CHILLE 50" Pacini editore.

Il progetto CHILLE 50 si concluderà con la presentazione di uno degli spettacoli di culto, 'Don Milani 100', evento speciale dell'Estate fiorentina 2023. Il 13 ottobre alle 20.30, il 14 ottobre alle ore 19.00 e il 15 alle ore 18.00 al Ridotto del Teatro Mercadante sarà in scena 'I CARE. Lettera a una professoressa', per i cento anni di Don Milani, di e con Claudio Ascoli, con la partecipazione di Sissi Abbondanza e Monica Fabbri.



