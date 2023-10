Carabiniere in pensione fa arrestare tre ladri d'auto

Tre giovani ladri tentano di rubare un'auto ma un ex carabiniere li fa arrestare chiamando i suoi colleghi in servizio.

È quanto accaduto a Benevento dove i tre sono stati notati dal militare in pensione mentre stavano forzando la portiera di una Fiat 500.

Accortisi di essere stati scoperti, i ladri sono fuggiti a bordo di un SUV. All'alt intimato dai militari, il conducente del SUV in un primo momento ha rallentato fingendo di fermarsi, poi con una manovra repentina ha ripreso la marcia iniziando una spericolata fuga per le vie cittadine che si è conclusa con l'arresto dei tre nei pressi del cimitero cittadino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA