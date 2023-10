Campania e Adjara, nasce un ponte per la cultura

La Campania e Adjara, regione autonoma della Georgia, con capitale Batumi, sono più vicine grazie all'avvio di un dialogo finalizzato a creare rapporti culturali e collaborazioni. Se ne è discusso nel convegno 'Esperienze e diversità culturali a confronto' promosso in collaborazione con la Fondazione AdAstra e l'ATS Opera cui hanno preso parte esponenti delle istituzioni ed esperti di storia dell'arte georgiana.

"L'obiettivo è far conoscere le diverse realtà culturali, oggi è un primo confronto di proposte e di possibili collaborazioni future" ha detto il direttore della Fondazione Ad Astra, Lorenzo Fiorito.

Tea Tchanturishvili, responsabile rapporti internazionali Ministero della Cultura, Educazione e Sport ha aggiunto: "Quando sono stata ospite qui a Napoli, ho visto quanto amore hanno la regione Campania e Napoli verso la Georgia che ha qui il nostro calciatore Kvaratskhelia. Il punto di riferimento è stato questo amore che è nato dal calcio ma vogliamo dimostrare che siamo anche bravi musicisti, pittori e che abbiamo tanti beni culturali".

All'incontro la vice presidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia: "E' molto importante favorire occasioni di incontro e confronto culturale tra le varie regioni, un'azione alla quale, come Campania e come Sud Italia, siamo particolarmente inclini in quanto il nostro territorio è storicamente territorio di cultura e di accoglienza" ha detto la Raia "Abbiamo valutato, vista la comune vocazione, di avviare una collaborazione nell'ambito delle attività manifatturiere del comparto orafo attraverso l'Università delle Arti di Batumi, capitale di Agiara, al fine di valorizzare questa nostra tradizione artigianale ed artistica in quel territorio e di promuoverne la formazione e la diffusione culturale ed economica. Mi auguro che questo sia il primo di una serie di occasioni, in cui potremo lavorare rafforzare e approfondire le occasioni d'incontro e cooperazione". (ANSA)

