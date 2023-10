BabelebaB, al via I° Festival Nazionale Cori Interculturali

Undici cori, quattrocento coristi in arrivo da diverse città d'Italia a Napoli: è l'evento, BabelebaB - Primo Festival Nazionale dei Cori Interculturali che si svolgerà sabato 14 e domenica 15 ottobre a Napoli.

Promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell'ambito del progetto Napoli Città della Musica e organizzato dalla Rete dei Cori Interculturali d'Italia, con il supporto territoriale dell'associazione di volontariato Millecolori, dell'VIII Municipalità e dell'EAV in collaborazione con Ravello Creative LAB, l'evento vedrà uniti i popoli nel canto e nella musica.

Gli undici cori, provenienti da sette città italiane, si uniranno al Coro Millecolori di Scampia per scambi di idee e culture. Non a caso il titolo dell'evento è Babelebab che rimanda all'incomprensione tra lingue diverse, ma in questo contesto diventa simbolo della comprensione attraverso il linguaggio, la musica e il canto corale. "Un bellissimo progetto che porta dentro tanti messaggi positivi. In primo luogo, Napoli come grande città di accoglienza, di inclusione, multiculturale, di dialogo tra i popoli" ha detto il sindaco Gaetano Manfredi alla presentazione dell'evento a Palazzo San Giacomo. "Il luogo, Scampia, sta diventando sempre di più una delle nuove facce della città dove ci sono grandi trasformazioni urbane, grande attività culturale, eventi sempre più affollati, e dove ci sono attività culturali che sono sempre più significative e interessanti".

Il primo cittadino ha aggiunto: "In questo momento in cui si ritorna, in un mondo sempre più complicato, ad affrontare le tante dinamiche dai grandi temi dell'emigrazione ai tanti conflitti che si stanno rianimando, c'è questo messaggio di un Paese capace di integrare e di avere un linguaggio comune che trova nella musica un grande fattore unificante, di dialogo".

Il progetto è stato presentato insieme a Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco di Napoli per l'Industria della musica e dell'audiovisivo; Padre Eraldo Cacchione, coordinatore Coro Millecolori di Scampia; Suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas Diocesana di Napoli; Alessandro Portelli, tra i fondatori della storia orale, anglista, presidente del Circolo Gianni Bosio.



