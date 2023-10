Atti vandalici ad auto a Portici, rotti i finestrini

Ancora atti vandalici ai danni di auto parcheggiate a Portici (Napoli). La scorsa notte i finestrini di due auto sono state danneggiate in via Pagliano. A darne notizia il consigliere comunale Pd Francesco Portoghese che riferisce di un analogo episodio accaduto due giorni fa, sempre in via Pagliano.

Nei mesi scorsi Portoghese aveva denunciato furti di pneumatici ad alcune vetture parcheggiate in altre zone della città. "Il vero problema è rappresentato dalla carenza di uomini e Volanti della Polizia di Stato al Commissariato Portici - Ercolano", commenta.



