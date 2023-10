Atletica: via alle iscrizioni della 21 km dei Campi Flegrei

Percorso affascinante, che costeggia due laghi e per ampi tratti il mare; partenza da Bacoli (Napoli) e arrivo nella zona della Rotonda Diaz a Napoli; in palio anche il trofeo interforze Park to Park.

Sono gli ingredienti più importanti della "21 km dei Campi Flegrei", la gara di mezza maratona che ritorna dopo il successo della prima edizione. Già stabilita la data, domenica 24 marzo, gli organizzatori hanno ufficialmente aperto le iscrizioni.

Fissando prezzi modici, per venire incontro agli atleti che formalizzeranno la loro iscrizione entro il prossimo 30 novembre.

Un'occasione importante per una gara dal percorso unico, che attraversa tre città (Bacoli, Pozzuoli e Napoli) ricche di storia e di bellezze paesaggistiche: il tracciato, tra l'altro, costeggia due laghi (Miseno e d'Averno) e il mare che dall'area flegrea accompagnerà gli atleti fino al traguardo. Il percorso inoltre risulta particolarmente scorrevole, con pochi cambi di pendenza e ampi tratti in rettilineo. Tanti anche i luoghi storici vicino ai quali si troveranno a passare i podisti, in un'area rinomata per la ricchezza di luoghi dal grande fascino.

L'organizzazione della gara, che il prossimo 24 marzo cdelebrerà la seconda edizione, è forte della pregressa esperienza nella realizzazione della Park to Park e del suo trofeo interforze italoamericano, inserito a pieno titolo all'interno della mezza maratona dei Campi Flegrei, trofeo che nel 2024 toccherà quota nove edizioni.





