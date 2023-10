Violenza in ospedale Napoli: direttore azienda, tolleranza zero

"Tolleranza zero nei confronti di chi aggredisce il personale sanitario". Anna Iervolino, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, commenta così l'aggressione al personale medico che si è verificata la scorsa notte.

Un bilancio di violenza pari a due guardie giurate refertate con contusioni giudicate guaribili in 5 giorni, personale minacciato e una porta divelta, con la conseguenza dell'interruzione di pubblico servizio e il rallentamento dell'assistenza dei pazienti in attesa di ricevere cure. Il tutto messo in atto daI familiari di una paziente che aveva già ricevuto le cure, spiega l'ospedale.

"Sono vicina al personale in servizio che ha continuato a lavorare nel rispetto del ruolo essenziale che ricopre.

Ringrazio le guardie giurate e i carabinieri che sono prontamente intervenuti - sottolinea Iervolino - Siamo al fianco del personale che opera quotidianamente in prima linea, ci costituiremo parte civile nel procedimento penale e chiederemo il risarcimento per i danni subiti dalla nostra struttura, al fine di tutelare gli operatori sanitari. Dobbiamo diffondere la cultura della legalità e del rispetto di chi sta svolgendo il proprio lavoro al servizio della collettività e di chi realmente si rivolge al Pronto Soccorso perché bisognoso di cure".



