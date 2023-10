Una piettra si è distaccata dalla facciata del Maschio Angioino, a Napoli, finendo sul marciapiedi di via Acton. Non ci sono feriti.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale, che hanno interdetto la zona al transito pedonale.

Nelle prossime ore saranno avviate ulteriori verifiche con le conseguenti operazioni di messa in sicurezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA