Serie A: la Salernitana esonera Sousa, arriva Pippo Inzaghi

La Salernitana ha sciolto le riserve e ha annunciato l'esonero di Paulo Sousa e l'arrivo al suo posto di Filippo Inzaghi. Il cambio di panchina è stato comunicato con due distinte note ufficiali dalla società: 'L'Us Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il sig.Paulo Sousa. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera". "L'Us Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con il sig.Filippo Inzaghi e di affidargli a breve la guida tecnica".

Il tecnico portoghese paga un avvio difficile, caratterizzato da appena tre punti in otto partite. Inzaghi sarà a Salerno già domani per dirigere il suo primo allenamento e proverà a sfruttare la sosta del campionato per risollevare l'umore di un gruppo che ha palesato difficoltà e limiti evidenti in questo avvio di campionato.



