Ritrovata effige questore Palatucci rubata a Torre del Greco

Era stata rubata domenica scorsa ed è stata ritrovata oggi, avvolta in un panno, dagli agenti del commissariato di Torre del Greco. Si tratta dell'effigie in bronzo con rilievo dell'eroico questore di Fiume Giovanni Palatucci, esposta presso la struttura comunale di Torre del Greco "complesso La Salle". Era stata nascosta in via Litoranea di Torre del Greco, in un vano sottostante i binari delle Ferrovie dello Stato.

Il rilievo di bronzo verrà riconsegnato alle autorità comunali per essere ricollocato al suo posto.



