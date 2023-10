Organizza festa per amici morti di cancro e dona fondi a ricerca

Tre amici, tutti morti di tumore. E così per ricordarli ha organizzato una festa e soprattutto ha raccolto fondi, 30mila euro, per donarli all'ospedale Pascale di Napoli. Donato ha pensato che questo poteva essere il modo migliore per far 'vivere' in qualche modo Marco, Orsola e Mario.

La festa l'ha organizzata lo scorso 30 settembre, nel lido Don Pablo di Castel Volturno di cui è proprietario. E l'intero incasso è stato devoluto oggi alla ricerca del più grande polo oncologico del Mezzogiorno.

Marco Catalano, 44 anni, nella vita organizzava eventi, se n'è andato un anno fa a causa di un tumore allo stomaco.

Stamattina nella stanza del manager del Pascale c'erano anche la sorella e la madre. L'amico Donato lo ha ricordato come "un grande organizzatore di eventi. Sarebbe stato felice di organizzare anche questo che nasce da un assunto: la ricerca ha bisogno di continui finanziamenti per andare avanti e ne ha bisogno ancora di più in questo momento in cui i casi di cancro sono aumentati a causa anche della mancata prevenzione durante la pandemia".

Orsola D'Angiolella, 30 anni, ex fidanzata di Donato, è morta invece cinque anni fa per un tumore al seno. Mentre Mario Carelli, padre della moglie di Donato, se ne è andato due mesi fa a soli 60 anni per un tumore all'intestino. Marco, Orsola e Mario erano tre pazienti dell'Istituto dei tumori di Napoli.

"Gesti come questi - dice il direttore generale dell'Istituto dei tumori di Napoli, Attilio Bianchi - ci invitano a proseguire nella nostra mission con sempre maggiore impegno. Grazie naturalmente a chi, pur nel dolore di una disgrazia così grande, come quella di perdere tre persone care, riconosce l'impegno e la dedizione con cui trattiamo i nostri pazienti".



