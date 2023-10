Oltre 3 kg di cocaina in casa, arrestato a Napoli

Con uno scooter, per diversi giorni, da via Montagna Spaccata si dirigeva sempre verso il rione Traiano, a Soccavo. La Polizia, dopo averlo notato, lo ha bloccato: l'uomo era in possesso di oltre 3 kg di cocaina.

Gli agenti del commissariato Pianura lo hanno fermato nei pressi della rotatoria di San Giustino; in seguito ai controlli nella sua abitazione, in una nicchia coperta da un pannello, hanno trovato tre involucri contenenti 3,2 kg circa di cocaina.

Il 55enne è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.



