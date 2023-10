Napoli, tornano le giostrine nella piazza dove fu ferita Noemi

Nel 2019 in quella piazza fu ferita gravemente per errore una bambina di quattro anni durante un agguato di camorra. Oggi Noemi ha otto anni ed ha partecipato all'inaugurazione di un'area giochi per i più piccoli a ridosso di piazza Nazionale, un'iniziativa che vuol essere anche un segno di rinascita per archiviare definitivamente quell'episodio.

Con Noemi c'erano il sindaco, Gaetano Manfredi, l'assessore al Verde, Vincenzo Santagada, e la presidente della IV Municipalità, Maria Caniglia. "Abbiamo previsto che tutti gli interventi che verranno realizzati per in parchi prevedano anche la realizzazione di spazi per i bambini - ha detto Manfredi - e infatti anche nel parco Minopoli nelle prossime settimane sarà installata un'area giochi".

L'intervento di ripristino dell'area giochi in piazza Nazionale è stato realizzato dalla Municipalità, mentre la società Napoli Servizi si è occupata della rimozione delle scritte vandaliche dal murales che riproduce gli occhi di Noemi, di ripristinare 300 metri di muretti ricoperti di cordoli che fungono da sedute e di ripulire le griglie per lo scolo dell'acqua. L'assessorato al Verde, inoltre, ha curato il ripristino delle aiuole che sono state affidate all'associazione 100x100 Naples. "Il nostro impegno è costante, continuo ma soprattutto concreto - ha affermato Caniglia - e oggi visibile.

Questo è un territorio a cui dobbiamo dare opportunità e in cui i cittadini hanno bisogno di vedere concretamente il cambiamento". Alla festa per la riconsegna alla cittadinanza delle giostrine hanno partecipato, tra gli altri, i consiglieri comunali Gennaro Acampora e Luigi Musto, e il segretario generale della Fondazione Polis, Enrico Tedesco.



