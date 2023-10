Il Comune di Napoli avvia lavori in 28 scuole con fondi Pnrr

Il Comune di Napoli avvia lavori di riqualificazione di 28 tra asili e scuole. Gli interventi sono finanziati con fondi Pnrr per un valore complessivo di 95 milioni di euro. I plessi oggetto degli interventi ricadono nei territori delle Municipalità I, II, III, IV, V, VI, VII, IX e X.

Entro novembre si espleteranno le procedure per l'affido dei lavori ed entro giugno 2026 tutte le attività, compresi i collaudi, dovranno essere completate. "E' stato fatto un grande lavoro di progettazione e concertazione con le Municipalità e di organizzazione delle fasi transitorie - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - per garantire la continuità del servizio. E' un'occasione storica che ci consentirà di rifunzionalizzare tutte le strutture scolastiche interessate, garantire più sicurezza perché ci sono molti adeguamenti antisismici, interventi strutturali e impiantistici. Riteniamo che il primo passo per garantire una buona frequenza scolastica sia avere strutture sicure e accoglienti. E' un grande sforzo - ha aggiunto - che lascerà una traccia importante in città perché erano anni che non si faceva un lavoro così massiccio sulle scuole". L'avvio dei lavori è stato preceduto da una fase di dialogo e concertazione non solo con le Municipalità ma anche con le comunità scolastiche e le famiglie. Durante gli interventi di riqualificazione, i 604 alunni che frequentano plessi oggetto degli interventi verranno ospitati in 19 strutture alternative ripristinate grazie a uno specifico piano realizzato con 3 milioni e mezzo di euro del bilancio comunale.

Il piano prevede l'utilizzo di spazi degli stessi istituti attualmente interdetti e/o l'adeguamento di ulteriori strutture di proprietà comunale. Alcune delle soluzioni provvisorie potranno costituire, in futuro, nuovi poli educativi per i territori. Per il trasferimento di arredi e suppellettili nelle sedi che ospiteranno gli alunni durante i lavori verrà sfruttato il ponte della festività di Ognissanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA