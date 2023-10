Edificio inagibile, ordine allontanamento per 42 famiglie

In esecuzione di un decreto di sgombero emesso dal Procuratore Capo della Procura di Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone, questa mattin la Polizia Metropolitana di Napoli ha proceduto alla notifica di 42 ordinanze di sgombero a carico degli occupanti di un condominioin zona 'Casacelle' di Giugliano.

Successivamente si procederà allo sgombero dell'intero condominio. Lo sgombero è stato disposto a causa dell'inagibilità dello stabile. Le famiglie che occupano lo stabile si sono dette preoccupate perché al momento non hanno alternative: "Non riusciamo a trovare una casa in poche settimane". Hanno lanciato un appello al sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, affinchè si provveda a trovare anche delle sistemazioni temporanee.



