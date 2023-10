Cèline Sciamma aprirà 'Venezia a Napoli'

Sarà la regista francese Cèline Sciamma ad aprire la XIII edizione di "Venezia a Napoli. Il cinema esteso" (23 al 29 ottobre 2023) al Cinema Astra, protagonista della serata inaugurale del festival nato nel 2011 da un'idea di Antonella Di Nocera, unica rassegna indipendente in collaborazione diretta con La Biennale.

La regista di opere celebrate come 'Ritratto della giovane in fiamme' presenterà 'This how a child becomes a poet' , il corto dedicato alla poetessa Patrizia Cavalli che ha avuto una acclamata prima mondiale come evento speciale delle Giornate degli autori. La proiezione sarà accompagnata dall'esibizione musicale di Chiara Civello e dal video dal suo ultimo singolo 'Sempre così'. Sarà proposto anche il più recente lungometraggio della Sciamma, già in concorso alla Berlinale, 'Petite Maman'. "Siamo felici che la regista e sceneggiatrice francese abbia accettato il nostro invito. Il suo cinema è nelle corde della rassegna e del nostro impegno come gruppo di lavoro al femminile. Credo che si innamorerà di 'Venezia a Napoli. Il cinema esteso e della sua capacità di fare comunità intorno al cinema" spiega Antonella Di Nocera, direttrice della kermesse, anticipando altri due appuntamenti del festival con la regista alla quale viene dedicata una mini-retrospettiva. Mercoledì 25 ottobre sarà infatti protagonista di una speciale lezione all'Accademia di Belle Arti e alle 19.00 presso l'Istituto Francese, presenterà il film 'Tomboy' (Francia, 2011, 84'). Il programma completo di "Venezia a Napoli. Il cinema esteso", che coinvolgerà numerose sale e luoghi di cultura in Campania, sarà illustrato il 17 ottobre alle ore 11:30 in una conferenza stampa presso A'Mbasciata (via Benedetto Croce 19, Napoli). Il festival è realizzato da Parallelo 41 Produzioni in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Campania e Comune di Napoli e in sinergia con una vasta rete di partner.



