Bioeconomia, a Napoli la seconda edizione di TerraNext

Si è svolto oggi il secondo Demo Day di TerraNext, percorso di accelerazione sulla bioeconomia con sede a Napoli all'Università Federico II di San Giovanni a Teduccio.

Il progetto fa parte della rete acceleratori di Cdp e vede la presenza di Intesa Sanpaolo Innovation Center come co-fondatore. Sette startup si sono presentate ad un pubblico di imprese clienti di Intesa Sanpaolo e di investitori.

'Il ruolo della nostra banca è anche quello di stimolare la crescita delle realtà imprenditoriali, oltre al sostegno finanziario a famiglie e imprese del territorio che resta la nostra principale mission - ha detto Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo - Il nostro Gruppo punta da sempre sull'innovazione come leva strategica di sviluppo dell'economia meridionale e ancora una volta è impegnato a sostenere gli investimenti in progetti all'avanguardia nel Mezzogiorno'.

'Bioeconomia, agricoltura rigenerativa e innovazione sono tra i pilastri della nuova economia del Mezzogiorno e il progetto Terra Next è nato proprio a Napoli, un programma - ha concluso Nargi - che si inserisce tra le numerose attività che portiamo avanti nel Sud Italia con istituzioni, incubatori e imprese che hanno l'obiettivo di creare valore aggiunto per l'intero territorio su cui operano'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA