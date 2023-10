Azienda distrutta da incendio, il rogo è stato spento

(ANSA)- AVELLINO, 10 OTT- Si sono concluse in mattinata le operazioni, durate tutta la notte, di spegnimento dell'incendio che ieri sera, poco dopo le 18:30, è divampato in un capannone di quattro mila metri quadrati contenente lamiere in poliuretano espanso a Torre le Nocelle, in provincia di Avellino. Lunghe e delicate le operazioni dei Vigili del Fuoco giunti sul posto dal Comando provinciale di Avellino e dal distaccamento Grottaminarda con due autobotti e un carro-schiuma in Contrada Ceraso dove è insediata la Isopan. Il rogo, che si è sviluppato in pochissimo tempo senza per fortuna coinvolgere persone, ha sviluppato una altissima colonna di fumo provocando preoccupazione e panico tra la popolazione residente. I sindaci di Torre le Nocelle e dei vicini comuni di Pietradefusi e Venticano, attraverso i social, hanno invitato i cittadini a chiudere balconi e finestre. Ancora non quantificati i danni.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per risalire alle cause dell'incendio. (ANSA)

