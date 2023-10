Attori si fingono malati e dialogano con alunni

Una parte di Villa Bruno, dimora settecentesca, trasformata in un manicomio in cui gli 'ospiti', liberi di passeggiare, hanno incontrato gli studenti mostrando la loro condizione e il loro vissuto. E' quanto accaduto in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale celebrata, questa mattina, anche a San Giorgio a Cremano (Napoli).

D'accordo con l'assessore Giuseppe Giordano, l'amministrazione comunale lo fatto ospitando lo spettacolo teatrale 'L'esperimento', interpretato da Daniela Ioia, già nota per 'Un Posto al Sole', Antimo Casertano autore del testo, Ciro Giordano Zangaro e Vincenzo Coppola dell'associazione culturale 'Teatro Insania'. La performance si è conclusa con un dibattito sul tema della malattia mentale, affrontato insieme ad Ornella Scognamiglio, presidente della Cooperativa Litografi Vesuviani, impegnata nella gestione e nel sostegno ai malati psichiatrici.

Nel confrontarsi, gli alunni non solo hanno parlato dei pregiudizi, della paura e della derisione che spesso si manifesta verso i malati psichiatrici, ma si sono raccontati parlando di sé, della propria emotività e sentimenti.

"Complimenti agli studenti del Liceo Urbani per l'interesse e la partecipazione mostrati, alle docenti per averli accompagnati e guidati verso questo appuntamento, alla consigliera Iuliano, parte integrante ormai dei percorsi con le scuole superiori" ha commentato il sindaco, Giorgio Zinno presente all'iniziativa.

"Un grazie particolare agli attori per la bravura e la capacità di aver portato in scena uno spettacolo veritiero e intenso e alla Scognamiglio che ha dialogato con gli studenti mettendoci il cuore, valore aggiunto alla sua competenza scientifica e sociale".



