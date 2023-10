Artecinema al via a Napoli con 'Anselm' di Wenders

Al via domani con 'Anselm' di Wim Wenders la 28ª edizione del Festival Artecinema al Teatro San Carlo di Napoli, le proiezioni proseguiranno il 12 ottobre presso il Museo Madre e nei giorni 13, 14, 15 ottobre al Teatro Augusteo (ore 16.30 alle ore 23). Festival internazionale di film sull'arte contemporanea, la rassegna presenta ogni anno una selezione di documentari di nuova produzione, con anteprime italiane, europee e mondiali, che approfondiscono le biografie e le poetiche dei maggiori artisti, architetti e fotografi della scena internazionale nelle sezioni Arte e Dintorni, Architettura, Fotografia.

Per oltre due anni Wenders ha seguito il percorso di Anselm Kiefer dalla natia Germania alla Francia, collegando le tappe della sua vita ai luoghi fondamentali della sua carriera che abbraccia oltre cinque decenni. Un'esperienza cinematografica del lavoro dell'artista che indaga l'esistenza umana e la natura ciclica della storia ispirandosi a letteratura, poesia, filosofia, scienza, mitologia e religione.

Al Madre sarà proiettato il film 'Tutta la bellezza e il dolore' dedicato a Nan Goldin, una delle più influenti fotografe contemporanee diventata attivista per la battaglia contro l'azienda farmaceutica della famiglia Sackler, tra le maggiori responsabili della crisi degli oppioidi che negli ultimi venticinque anni ha causato negli Stati Uniti un incremento costante di morti per overdose da farmaco.

Il Festival conferma il suo impegno nel sociale e si sposta anche fuori dai teatri facendo tappa nelle scuole e nelle università con proiezioni dedicate agli studenti e ai detenuti.





