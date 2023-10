A Sorrento il secondo forum sulla Formazione continua

"Dare forma al futuro - La centralità delle competenze. In Europa da protagonisti o da spettatori?": è il titolo del secondo Forum sulla Formazione continua in programma a Sorrento il 19 (alle ore 11 la conferenza stampa di apertura) e 20 ottobre e che vedrà confrontarsi esperti, aziende, parti sociali e istituzioni.

I temi del forum, un'iniziativa di Fondo For.Te, il Fondo interprofessionale per la formazione continua del terziario, pongono l'attenzione sulla formazione continua e le competenze, "fattori cruciali - spiegano gli organizzatiori - per affrontare con successo le sfide attuali e future legate all'occupabilità, alla competitività delle aziende e allo sviluppo del Paese, in un contesto che ne favorisca il raccordo con il mercato del lavoro e la valorizzazione delle competenze acquisite".

Il Forum, sotto il patrocinio del Parlamento Europeo, rilancia a livello nazionale gli obiettivi del "2023 European Year of Skills", proclamato dalla Commissione Europea e "sarà l'occasione per trarre informazioni aggiornate, stimoli e suggestioni per un nuovo modo di fare formazione, sempre più legato agli esiti dell'apprendimento, alle competenze dei lavoratori e meno alle procedure formali ed ai luoghi di erogazione".

For.Te., nato venti anni fa, è il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dipendenti e delle aziende aderenti, costituito da Confcommercio, Confetra, Cgil, Cisl e Uil.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA