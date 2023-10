Salernitana pronta a esonerare Sousa, c'è Filippo Inzaghi

A otto mesi dall'ultimo ribaltone in panchina, la Salernitana si trova nuovamente di fronte ad un bivio. Il club campano, salvo sorprese, è pronto ad esonerare Paulo Sousa che rischia di pagare a caro prezzo il deludente avvio di campionato (3 punti in 8 partite) ed una classifica da brividi. Al posto del portoghese dovrebbe arrivare Filippo Inzaghi, tecnico che nel pomeriggio ha incontrato a Milano il presidente Danilo Iervolino, l'ad Maurizio Milan e il ds Morgan De Sanctis.

La chiacchierata, da quanto trapela, è stata positiva ma il condizionale resta d'obbligo: Iervolino, infatti, si è preso ancora qualche ora di tempo e scioglierà le riserve soltanto nella giornata di domani. Il presidente vuole essere sicuro di aver individuato l'uomo giusto per dare la scossa ad un ambiente depresso ed in evidente difficoltà. In tanti, tra l'altro, ricorderanno il clamoroso dietrofront di gennaio quando proprio Iervolino richiamò in panchina Davide Nicola a distanza di 48 ore dall'esonero e dopo aver incontrato diversi papabili sostituti.

A meno di (nuovi) clamorosi colpi di scena, però, l'avventura di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana sembra segnata.

Il tecnico, che a febbraio scorso aveva raccolto l'eredità di Davide Nicola (dopo il secondo esonero) e che in estate - durante una finestra temporale di dieci giorni prevista dal contratto prima del rinnovo automatico con i granata - era stato sondato anche da Aurelio De Laurentiis per il Napoli, non è riuscito a ripetere il rendimento dello scorso anno. Il penultimo posto in classifica ha fatto suonare un pericoloso campanello d'allarme in casa Salernitana con la proprietà che sembra intenzionata a sfruttare la sosta del campionato per eseguire il ribaltone. Alla ripresa, infatti, i campani ospiteranno il Cagliari in una sfida che potrebbe prefigurarsi già come una sorta di spareggio salvezza. Iervolino già nelle ore immediatamente successive al ko di Monza ha pensato a Inzaghi come alternativa al portoghese: il tecnico, dopo l'esclusione della Reggina dal campionato di serie B è svincolato e desideroso di rimettersi in gioco. Salerno potrebbe rivelarsi la piazza giusta per Super Pippo. Ma ora l'ultima parola spetterà a Iervolino.



