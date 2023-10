Open House Napoli, architettura in festival

Centocinquanta luoghi, 40 novità, 300 volontari e per la prima volta un weekend lungo che comprende anche il venerdì.

Torna per il quinto anno 'Open House Napoli' il Festival Globale dell'Architettura che dal 20 al 22 ottobre ne svelerà l'anima con percorsi inediti, itinerari nella creatività urbana, eventi e laboratori KIDS attraverso visite guidate gratuite nelle dieci municipalità con incursioni anche fuori dalla provincia. Si parte dalle visite al Real Albergo dei Poveri - Palazzo Fuga, che ha ospittato la conferenza stampa di presentazione, alla Scuola Militare della Nunziatella, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco a Poggioreale alla Galleria Storica dei Pompieri al Palazzo Salerno a piazza Plebiscito attuale Caserma Diaz. Per la prima volta nella sua storia il Palazzo della Borsa, sede della Camera di Commercio di Napol, aprirà tutte le sue stanze al pubblico. E ancora coinvolti il Palazzo delle Poste, la Cappella Capece Minutolo, Scampia con le sue stazioni e il Moss - Ecomuseo Urbano Diffuso. E poi dal liberty del Vomero e Chiaia, al brutalismo del Nuovo Policlinico di Carlo Cocchia, della Chiesa del Volto Santo, al Vallone San Rocco, dal Cavone e alla Pedamentina, fino a Villa Lucia. Svelati per la prima volta, nella sezione dedicata alla mobilità, il cantiere EAV Regina Margherita, e quello della Linea 6 Arco Mirelli.

Focus sulla scuola dell'architettura napoletana, spazio anche ai dipartimenti di Architettura delle Università "Federico II" a Napoli e Luigi Vanvitelli ad Aversa e San Leucio (CE).

Open House Napoli è un evento non profit organizzato dall'Associazione Culturale Openness ed è parte del network Open House Worldwide, il festival internazionale dell'architettura e del design fondato nel 1992 a Londra e che oggi si svolge in 53 capitali mondiali nei cinque continenti e in Italia anche a Roma, Milano e Torino. Open House Napoli 2023 è un progetto realizzato con il contributo della Regione Campania - Direzione Generale Governo del Territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA