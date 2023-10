Minaccia di lanciarsi da viadotto, salvato dai carabinieri

Minacciava di lanciarsi nel vuoto da un viadotto sulla Statale Ofantina, in provincia di Avellino.

Provvidenziale l'intervento dei carabinieri intervenuti con alcune pattuglie presso lo svincolo del comune di Montemarano in seguito all'allarme lanciato al 112 da un automobilista di passaggio. L'uomo, un 36enne residente a Napoli, aveva già scavalcato il parapetto di protezione. Uno dei militari lo ha convinto a desistere dopo averlo avvicinato e dialogato con lui.

Sarebbe stata una delusione sentimentale a spingerlo a tentare il suicidio. Una volta portato in salvo, è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in ospedale ad Avellino.



