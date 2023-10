Dall'infanzia all'Università, a lezione di riciclo del vetro

Sensibilizzare i giovani campani sulle opportunità rappresentate da un corretto conferimento degli imballaggi in vetro, per superare il tasso di riciclo record registrato nel 2022 (80,8%). È l'obiettivo del piano di attività formative lanciato dal CoReVe che, per la prima volta, abbraccia l'intero sistema scolastico della regione: dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo e secondo grado all'università. "CoReVe per le scuole-Il Circolo del Vetro" è un programma ricco, caratterizzato da progetti innovativi e iniziative educative diversificate, afferma una nota, "che il Consorzio per il recupero del vetro ha voluto strutturare per gli studenti di tutte le età e per i rispettivi docenti, con l'obiettivo di coinvolgerli in una vera sfida per l'economia circolare, il cui successo passa per una maggiore consapevolezza e conoscenza delle regole". In Campania parteciperanno 7300 scuole di ogni ordine e grado.

Per i docenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, CoReVe mette a disposizione la nuova versione dei kit unplugged e digitali, realizzati con H-FARM, progettati per essere utilizzati in modo autonomo nella costruzione di lezioni della durata di circa un'ora, dedicate alla sostenibilità del vetro, materiale "immortale" in quanto riciclabile infinite volte. Gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado saranno invece chiamati alla sfida dello StartUp Lab: un percorso di 4 ore di lezione in presenza durante l'orario scolastico".

Coreve ha studiato un percorso formativo per i docenti disponibile su S.O.F.I.A., il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento del personale della scuola del Ministero. "Con oltre 2,5 milioni di tonnellate di vetro raccolto, nel 2022 l'Italia si è confermata ancora una volta tra i Paesi più virtuosi. Siamo orgogliosi ma consapevoli che per superare gli obiettivi ambiziosi che ci siamo posti ci sia ancora tanto lavoro da fare, cominciando da una maggiore sensibilizzazione delle giovani generazioni" dice il presidente di CoReVe, Gianni Scotti.



