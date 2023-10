Completamente distrutta dalle fiamme un'auto parcheggiata a Quadrelle, in provincia di Avellino. L'incendio si è verificato poco prima delle tre di questa notte in via Manzoni. I residenti hanno lanciato l'allarme ai Vigili del Fuoco che sono intervenuti con una squadra inviata dal Comando provinciale di Avellino. Lievi danni si sono registrati al muro e alla recinzione. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.



