Auto contro muro, tre giovani in ospedale

Tragedia sfiorata nella notte ad Avellino. Un'auto con quattro giovani, tutti residenti nel capoluogo irpino, a bordo, si è schiantata ad alta velocità contro un muro in via Fratelli Troncone. Secondo i primi rilievi dei carabinieri, chi era alla guida ha perso il controllo dell'auto probabilmente a causa della elevata velocità. Tre giovani sono stati ricoverati in ospedale dalle ambulanze del 118. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. L'auto è andata quasi completamente distrutta. I Vigili del Fuoco hanno rimosso il mezzo incidentato e messo in sicurezza la zona.





