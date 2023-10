Turista muore su una nave in partenza dal porto di Ischia

Un anziano turista in vacanza ad Ischia è morto stamane a bordo di una nave in partenza per il porto di Napoli dopo aver accusato un malore. L'uomo, A.A., 84enne originario di Amalfi, si era appena imbarcato sul traghetto in partenza alle 10.35 quando si è sentito male, accasciandosi a terra e venendo subito soccorso dal personale di bordo. La nave è stata fermata e poco dopo, su un traghetto arrivato in porto proveniente da Pozzuoli, è stato rintracciato un medico che è intervenuto per aiutare l'anziano; dopo alcuni minuti è giunta anche l'ambulanza del 118.

Le condizioni del turista, vittima di un probabile attacco di cuore, sono però peggiorate rapidamente e nonostante tutti i tentativi fatti per rianimarlo, anche per mezzo del defibrillatore, l'uomo è deceduto.

L'autorità marittima ha deciso di bloccare definitivamente la partenza della nave su cui è avvenuto il decesso, in attesa delle decisioni del magistrato di turno sulla rimozione della salma. I numerosi passeggeri prenotati sono stati imbarcati su una corsa speciale, partita circa un'ora dopo dall'approdo ischitano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA