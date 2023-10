Serie A: Napoli-Fiorentina 1-3

La Fiorentina batte 3-1 il Napoli al Maradona e si conferma al terzo posto insieme con la Juventus, a 17 punti, mentre gli azzurri sono quarti da soli a quota 14.

L'ultima gara dell'ottava giornata prima della sosta va subito in favore degli ospiti, in gol con Brekalo al 7'. Il Napoli pareggia con Osimhen, ma il gol è annullato per fuorigioco. Nel recupero del primo tempo, Parisi serve male Terracciano che abbatte il nigeriano che segna il rigore del pari. Nella ripresa, dopo un palo di Ikoné, Bonaventura al 18' segna la rete vincente. L'assalto del Napoli, senza Osimhen sostituito da Garcia, non ha effetto e la Fiorentina segna il 3-1 nel recupero con Nico Gonzalez.



