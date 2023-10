Napoli: Garcia, non va bene essere così poco aggressivi

"C'è amarezza frustrazione, è un brutto risultato, abbiamo fatto errori difensivi e anche davanti. Il primo gol non lo dovevamo prendere, poi abbiamo avuto la capacità di 'tornare' sul rigore prima dell'intervallo e questo avrebbe dovuto darci una spinta in più". Dai microfoni di Dazn, Rudi Garcia analizza la sconfitta in casa del Napoli con la Fiorentina.

"Poi abbiamo avuto la palla del 2-1 - continua Garcia - che il portiere avversario ha parato su quella grande occasione per Osimhen. Il terzo gol lo abbiamo preso perché eravamo tutti andati avanti per cercare di pareggiare". "La cosa che non va bene - sottolinea il tecnico del Napoli - è essere così poco aggressivi nella fase difensiva: quando perdi in casa così, facendo solo quattro falli in tutta la partita, c'è qualcosa che non va. Quando difendi senza aggressività , soffri. E anche con i giocatori freschi non è cambiato nulla, evidentemente per noi era una brutta giornata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA