"Siamo vicini al popolo israeliano per il proditorio attacco terroristico subito nelle scorse ore: gli ostaggi civili vanno immediatamente liberati. Si riprenda il cammino della pace e del dialogo: Napoli - per storia e posizione strategica - è da sempre impegnata per questo, oggi ancora di più". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.





