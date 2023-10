In moto con targa coperta, fermati dopo inseguimento dai Cc

Due giovanissimi, di 18 e 15 anni, a bordo di una moto con targa coperta sono stati fermati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli dopo un inseguimento iniziato all'incrocio tra via delle Repubbliche marinare e via Ferrante Imparato, a san Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli.

I due giovani indossavano scaldacollo e mascherina chirurgica.

Sono stati bloccati anche grazie all'arrivo di altre pattuglie dai quartieri limitrofi. Avevano addosso una pistola replica senza tappo di sicurezza e una maschera ispirata al film horror "Scream". Il maggiorenne è finito in manette ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Per il più piccolo una denuncia in stato di libertà e l'affidamento ai genitori.





