Gratteri a Napoli: Anm, non condividiamo toni Camera Penale

La Giunta esecutiva sezionale dell'ANM del Distretto di Napoli "non condivide i toni e le parole" utilizzati dalle Camere penali di Napoli nel loro messaggio di auguri al neo procuratore Nicola Gratteri e auspica che "non siano foriere di pregiudizi del tutto ingiustificati verso il nuovo capo della Procura di Napoli". In una nota, firma del segretario Cristina Curatoli, la Giunta esecutiva sezionale dell'ANM del Distretto di Napoli si augura che i rapporti tra la magistratura e l'Avvocatura "proseguano nel rispetto del garbo istituzionale sino ad ora mantenuto".

Lo scorso 3 ottobre, in una lunga e circostanziata nota, la Camera Penale di Napoli sottolineò che avrebbe "preferito un profilo diverso alla guida della Procura napoletana".

"In questo momento storico - viene evidenziato nel comunicato dell'ANM - in cui quotidianamente si verificano nel circondario episodi di inaudita violenza che fanno registrare la morte di giovani e innocenti vittime della criminalità più che mai, è necessario un clima di serenità nel lavoro quotidiano di tutti i protagonisti del mondo giudiziario".

La Giunta esecutiva sezionale dell'ANM del Distretto di Napoli, infine, "esprime il proprio benvenuto e augura buon lavoro a Nicola Gratteri, neo Procuratore della Repubblica di Napoli, per il compito delicato e difficile che lo aspetta".



