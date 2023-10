Conte, salario minimo? Governo non vuole scontentare padroncini

"Io un'idea me la sono fatta. È un centrodestra che nella campagna elettorale ha fatto tante promesse, si è legato corporativamente ad alcuni blocchi con cui evidentemente ha avuto dei riconoscimenti sul piano del consenso elettorale e non vuole scontentare alcuni padroncini che campano di questo". Il leader M5S, Giuseppe Conte, a Napoli per il Firmaday alla legge sul salario minimo, ha risposto a chi gli ha chiesto perché il governo non appoggi la proposta.

"Però attenzione, il salario minimo legale serve anche per rendere più equilibrato il mercato dal lato degli imprenditori - ha detto al suo arrivo a Napoli ai banchetti di raccolta firme - perché chi fa impresa pagando stipendi da fame accumula un vantaggio competitivo ai danni dell'imprenditore che applica delle buste-paga che siano rispondenti al dettato costituzionale".

E ancora: "È evidente che non hanno nessuna intenzione di sottoscrivere ed introdurre il salario minimo legale. La cinghia, gli italiani, l'hanno già tirata, sono arrivati all'ultimo buco della cintura, non c'è più da tirare nulla, c'è soltanto un governo che deve assolutamente adoperarsi per risolvere i problemi e fare meno spot pubblicitari".



