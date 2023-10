Calcio: Salernitana, Sousa in bilico dopo ko di Monza

Si preannunciano ore difficili in casa Salernitana. La sconfitta di Monza per 3-0 ha riacceso i riflettori sulla posizione di Paulo Sousa, già in bilico due turni fa dopo il ko di Empoli e salvato soltanto dalla prova di carattere disputata nel match perso 4-0 contro l'Inter. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis nelle prossime ore avrà un confronto con il presidente Danilo Iervolino al quale, chiaramente, spetterà l'ultima parola sul tecnico portoghese.

Il numero uno del club qualche settimana fa aveva evidenziato la volontà di tracciare un bilancio dopo nove giornate e, quindi, dopo Salernitana-Cagliari in programma nel prossimo turno. Ma la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali e la crisi di risultati in cui è incappata la squadra campana potrebbe spingere la proprietà ad anticipare la valutazione. In queste ore la panchina di Sousa è fortemente in bilico e, come da tradizione, a Salerno già impazza il toto-nomi sul possibile successore del portoghese.

A Monza intanto il tecnico ha commentato le contestazioni dei tifosi granata dopo il 3-0: "I tifosi hanno ragione e vorrebbero sempre vincere. Hanno la libertà di esprimere le loro emozioni e i loro sentimenti". "Anche il nostro sentimento è di tristezza, perché non li abbiamo resi orgogliosi", prosegue Sousa. "Le distanze del primo tempo sono state determinanti: abbiamo concesso al Monza, che giocava di sponda con il suo centravanti, cambi di velocità. Con il cambio tattico della ripresa siamo stati più vicini tra i reparti e più concreti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA