Tour al Gambrinus di Napoli tra opere d'arte e memoria

Visite guidate tra le opere d'arte, con tanto di aneddoti e racconti sui personaggi che hanno frequentato il locale. Al Gran Caffè Gambrinus la famiglia Sergio, proprietaria della struttura, con l'assessore comunale al Turismo Teresa Armato ha celebrato la Giornata nazionale dei Locali Storici d'Italia accogliendo appassionati e curiosi che hanno partecipato all'iniziativa organizzata per l'occasione: tour guidati nelle sale del caffè alla scoperta dei dipinti dell'Ottocento e del Novecento napoletano, delle sculture in marmo, di memorabilia come le tazzine dove è stato servito il caffè al presidente Napolitano e ad Angela Merkel, o il gettonatissimo tavolino del commissario Ricciardi.

"L'associazione locali storici d'Italia preserva e valorizza queste strutture che sono veri e propri scrigni d'arte. È importante che il primo sabato di ottobre nel nostro Paese ci sia una sorta di circuito turistico-museale parallelo costituito proprio da bar, hotel, botteghe e ristoranti che aprono le proprie porte con diverse iniziative ai partecipanti", dichiara l'assessore Armato.



