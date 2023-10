Scuola di ceramica vietrese espone a Firenze e "raddoppia"

"Raddoppia" la scuola di ceramica di Vietri sul Mare (Salerno), protagonista in questo weekend a Firenze alla Fiera internazionale della Ceramica. La Regione Campania ha infatti annunciato che è pronta per la seconda edizione della Scuola, che quest'anno, al suo esordio, ha formato 15 ragazzi provenienti da tutta la Campania, scelti tra più candidati, affiancando alle 600 ore di corso un fondamentale apprendistato nelle botteghe dei maestri ceramisti. L'annuncio del secondo anno della Scuola è stato dato a Firenze presso la sede di Artex, nel corso di un pre-evento che ha aperto la 24 edizione della Fiera internazionale della Ceramica; si è trattato di un confronto interregionale a più voci servito a raccontare il percorso formativo realizzato come best practice dalla Scuola di Ceramica vietrese, in grado appena in un anno di esporre le opere d'arte create dagli alunni in un contesto prestigioso come piazza Santa Croce a Firenze. Un confronto che, a partire dal catalogo realizzato dallo Studio Cerzosimo, ha mostrato come la Scuola di Ceramica, da sogno nel cassetto, si è trasformata in realtà. La Scuola ha trovato un veicolo importante di promozione nel sistema CNA, che a Firenze ha avuto in Sandra Pelli (Cna Ceramisti Firenze) e nel presidente regionale Tonini, dei promotori del gemellaggio. La Scuola ha potuto contare su una partnership pubblico-privata tra Regione Campania, Comune di Vietri sul Mare, Ente Ceramica, Accademia di Belle Arti di Napoli, con Sviluppo Campania spa, Pform group srl ed in particolar modo CNA Salerno con la sua struttura e soprattutto la rete di ceramisti vietresi associati. "Il successo è nato dalla sinergia tra istituzioni e privati ma anche dall'entusiasmo delle imprese - ha raccontato Lucio Ronca, presidente di CNA Salerno - e in tale ambito la voglia di imparare degli studenti ha trovato terreno fertile nella consapevolezza degli artigiani di dare un futuro a questo settore". Per Nello Antonio Valentino, Coordinatore CNA Artistico Tradizionale Campania e docente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli e della Scuola di Ceramica, è stato "fondamentale intuire l'interesse dei ragazzi alle contaminazioni esterne ed internazionali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA