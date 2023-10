Ruba al supermercato, fermato da Polizia locale

Aveva appena rubato in un supermercato il cittadino bulgaro arrestato a Mondragone (Caserta) dalla Polizia locale. È accaduto in piazza Falcone.

dove l'uomo è stato intercettato dagli agenti del nucleo investigativo della Polizia Locale guidato da David Bonuglia: poco prima aveva commesso un furto in un supermercato, era stato visto e segnalato. In piazza l'uomo, alla vista degli agenti, ha tentato la fuga ma non ha fatto troppa strada; è stato infatti fermato e portato nelle celle di sicurezza del Comando.



