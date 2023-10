Gratteri, sono contro la legalizzazione delle droghe

"Sono da sempre contrario alla legalizzazione delle droghe. Invito le scuole e gli insegnanti a organizzare una giornata nelle comunità terapeutiche per incontrare i tossici e chiedere a loro se sono favorevoli o meno alla legalizzazione. Bastano due ore così per sostituire convegni, incontri e quant'altro". Lo ha detto Nicola Gratteri, che tra pochi giorni si insedierà alla guida della Procura di Napoli, durante la rassegna Sorrento d'Autore.

Secondo il magistrato, finora Procuratore capo a Catanzaro, "i ragazzi detenuti a causa della loro tossicodipendenza devono essere guidati e portati a scegliere una comunità terapeutica per disintossicarsi". "Io - ha aggiunto - farei uscire il maggior numero possibile di detenuti che hanno commesso reati a causa della loro tossicodipendenza portandoli a disintossicarsi: poi due su dieci scappano magari, ma non è un problema perché li riprendiamo. Questo significherebbe far diminuire i reati di strada e risolvere un problema enorme alle famiglie".



