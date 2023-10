Campi Flegrei: Manfredi, serve gestione seria,no a paure inutili

"Il bradisismo è una cosa seria.

Non può essere gestito in maniera superficiale con qualunquismo e malafede, spaventando inutilmente le persone. Sono processi che esistono in quell'area da migliaia di anni". Lo dice il sindaco di Napoli e della Città metropolitana, Gaetano Manfredi, intervenendo all'assemblea regionale Anci a Salerno.

"Noi abbiamo già vissuto due crisi bradisismiche che ognuno ricorda negli anni Ottanta. Quella zona è tra le più monitorate d'Italia. Abbiamo una grande conoscenza scientifica del territorio. Dobbiamo gestire e convivere con questo problema che impatta chiaramente molto sulla psicologia della persone.

Bisogna tranquillizzare i cittadini e lavorare con azioni concrete, fatte da persone competenti sulle valutazioni del rischio. Finora abbiamo controllato tutte le infrastrutture e le strutture pubbliche. Non ci sono danni se non minimi, alle componenti non strutturali com'era prevedibile", sottolinea Manfredi.

Il sindaco mette in guardia da un altro rischio: "Dobbiamo anche evitare che questi fenomeni diventino un grande boomerang economico per quei territori. Alimentare la paura allontana le persone, riduce il valore immobiliare, riduce il turismo, non dà opportunità ai cittadini di accedere ai mutui o investimenti.

Gestiamo con serietà questa questione mettendo al primo posto la sicurezza ma evitando di fare danni inutili".



