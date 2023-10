Auto si ribalta, 65enne morto nell'Avellinese

(ANSA)- AVELLINO, 7 OTT- Un uomo di 65 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Ospedaletto d'Alpinolo, in provincia di Avellino, poco dopo le nove di stamattina. L'auto stava percorrendo Contrada Casale e si è ribaltata dopo aver sbandato.

L'uomo, originario del posto, è stato estratto dalle lamiere ancora in vita dai Vigili del Fuoco, ma è spirato poco dopo nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione. Non si esclude che possa essere stato colto da malore mentre era alla guida. (ANSA)

