14enne aggredisce 11enne a scuola con un tirapugni

Violenta aggressione in una scuola di Castel Volturno (Caserta), con un 14enne che ha usato un tirapugni per colpire un ragazzino di 11 anni. È accaduto ieri, durante l'orario di apertura dell'istituto. Dalle indagini dei carabinieri, è emerso che l'aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi, con il 14enne che ha colpito al volto la vittima; l'11enne è finito alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno dove è stato medicato e dimesso dopo qualche ora.

Sono in corso valutazioni da parte della Procura dei Minori di Napoli, che ha sentito entrambi i ragazzi, accompagnati dai genitori. Il 14enne potrebbe essere denunciato per lesioni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA