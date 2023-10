Napoli: Consulenti Lavoro, Francesco Duraccio eletto presidente

Francesco Duraccio è stato eletto presidente dei Consulenti del Lavoro di Napoli per il prossimo triennio. Duraccio, 49 anni, laureato in Giurisprudenza, sposato e con due figlie, è consulente del lavoro dal 1999, ed è specializzato in contrattualistica, relazioni industriali e sindacali, esperto di politiche attive del lavoro. Con esperienza dirigente nazionale, ha ricoperto la carica di segretario e poi di vicepresidente del Consiglio nazionale e di vicepresidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro.

"La decisione di lasciare la carica di vice presidente nazionale e candidarmi a presiedere il Consiglio di Napoli - ha detto Duraccio - è maturata nella consapevolezza di essere, in questo momento, la persona intorno alla quale si potesse catalizzare il più ampio consenso per accompagnare il Consiglio provinciale partenopeo verso il necessario cambiamento, l'evoluzione e la proiezione nel futuro ai livelli che la nostra istituzione merita. Una scelta di responsabilità ampiamente condivisa ed apprezzata come ha dimostrato il risultato elettorale. Sono onorato ed orgoglioso - ha concluso il numero uno dei consulenti del lavoro di Napoli - di poter mettere la mia esperienza al servizio della categoria napoletana e delle istituzioni del territorio con cui avvieremo subito un percorso di confronto e collaborazione".

Completano i vertici del Cpo di Napoli Francesco Capaccio (consigliere segretario) Fabio Triunfo (consigliere tesoriere), Giusi Acampora, Pasquale Assisi, Massimo Contaldo, Pietro Di Nono, Alessandra Iovino e Felicia Zanardi (consiglieri). Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto da Nicola Sgariglia; gli altri due componenti eletti sono Federico Fuiano e Maddalena Vitalone.



