Intelligenza artificiale ed e-commerce, confronto a Napoli

Una rivoluzione epocale è dietro l'angolo per l'e-commerce e la strutturazione delle future campagne pubblicitarie. Entro il 2024, infatti, assisteremo alla deprecazione dei cookies di terze parti. In che modo, dunque, le aziende e le agenzie di marketing, di conseguenza, possono reagire a questo cambiamento? Se ne è discusso durante l'evento "EcommScaleUp2023", tenutosi all'hotel Ramada di Napoli in un confronto tra professionisti, imprenditori e leader nel settore digital.

L'evento, co-organizzato da WebGas.net, agenzia di marketing all'avanguardia specializzata in data-driven performance marketing e AI digital growth, co-fondata da Antonio Tresca, ex manager in Google, per la prima volta ha riunito a Napoli aziende del calibro di Google, Shopify, Klaviyo, DigitalVerso, Quantcast, Doofinder e Worldz.

Antonio Tresca, CEO & Managing Director di WebGas.net, nell'intervento dal titolo "L'evoluzione del Performance Marketing ai tempi dell'AI", ha spiegato strategie e tattiche per ottimizzare gli investimenti pubblicitari online e guadagnare un vantaggio competitivo che consenta una crescita sostenibile del brand. WebGas.net è un'agenzia di performance marketing finalizzata alla crescita digitale dei business online, aiuta a massimizzare i ritorni sull'investimento con metodologie scientifiche e strategie creative, costruendo percorsi di vendita con tassi di conversione elevati e campagne pubblicitarie online performanti. Il team di WebGas.net ha individuato la soluzione vincente nel combinare i dati di Prima parte con quelli di terze parti per puntare alla personalizzazione della campagna pubblicitaria. Il vantaggio emerge anche dalla combinazione tra intelligenza umana e AI, poiché la prima ha dalla sua parte la comprensione del contesto in cui si opera, stabilisce valori, esprime creatività nella soluzione dei problemi, oltre a dimostrare interazione ed empatia. Dall'altra parte la AI ha la capacità di processare in breve tempo un'ampia mole di dati, di fare previsioni in base a statistiche, identificare modelli operativi e automatizzare i task. In un'era in cui la privacy degli utenti è al centro delle preoccupazioni e i cookie sono sempre più messi sotto esame, è fondamentale per gli operatori dell'e-commerce capire come navigare in questo nuovo panorama. Con l’intervento dal titolo “Stabilisci la tua Strategia Cookieless Ora”, Andrea Cocco, Account Director di Quantcast, ha esplorato le alternative avanzate offerte dall'intelligenza artificiale per il targeting e la personalizzazione, garantendo al contempo la conformità e la fiducia del cliente. Per anni, il marketing si è basato sui cookie digitali. Senza questi dati esterni si crea una lacuna nella comprensione completa del cliente e Klaviyo ritiene che ci sia solo un modo per colmarla: la personalizzazione. Con l’intervento dal titolo “The rise of customer-first marketing: how to improve Customer Experience with 1st Party Data”, Jaime de Botton, Account Director in Klaviyo, ha affrontato la tematica Negli ultimi anni i costi di acquisizione di nuovi consumatori sono triplicati ed anche i costi per mantenere clienti fidelizzati per lunghi periodi. Con la relazione “Da Consumatori a Fan: Il Segreto di Worldz per Creare Clienti Affezionati” Joshua Priore, CEO & Founder di Worldz, ha raccontato l’esperienza di Worldz, che contribuisce a stimolare l’acquisto nei suoi utenti, inducendoli a tornare sugli shop sui quali è disponibile la funzionalità "Paga meno con Worldz”, grazie alla condivisione social del proprio acquisto. L’Intelligenza Artificiale è di grande impatto e attuerà una rivoluzione, anche nel commercio, sebbene sia da declinare in un contesto più ampio e in costante mutamento. Con l’intervento dal titolo “L'AI che guida il retail del domani”, Paolo Picazio, Country Manager di Shopify ha analizzato come l’Intelligenza Artificiale stia rivoluzionando il commercio ed ha approfondito lo stato attuale del settore per un business capace di innovare abbracciando il cambiamento. Picazio ha anticipato come, in base alle proiezioni, nel 2026 la metà del fatturato dell’e-commerce sarà influenzata dai social media, per cui bisognerebbe puntare sull’omnicanalità. L'intervento di Paolo Marletta, Account Executive di Google, dal titolo “Intelligenza Artificiale & Best Practices. Il Caso ClimaConvenienza” ha esplorato le nuove frontiere ed opportunità legate all'applicazione dell'Intelligenza Artificiale e come essa può essere usata per centrare gli obiettivi di business, che deve modificarsi in base all’evoluzione delle abitudini del consumatore. L'intervento è terminato con l'esposizione – da parte di Alessio Perrucci (ClimaConvenienza.it) e di Giovanni Tresca (WebGas.net) - del caso ClimaConvenienza, esempio di successo di come le attività di digital advertising abbiano usufruito di tale tecnologia. Nell’intervento da titolo “Integrare Marketplace e piattaforma per espandere il tuo business e-commerce: Strategie vincenti e trappole da evitare” Mauro Lettera, CEO e Founder di DigitalVerso, ha esaminato con rigore le strategie chiave per l'integrazione efficace dei marketplace ed ha condiviso pratiche per massimizzare le opportunità offerte e per evitare errori comuni che possono compromettere il successo, approfondendo il tema della crescita sostenibile nel mondo del commercio online. Maria Luisa D’Urso, Consulente aziendale di e-commerce Management e Digital Marketing in Doofinder, nell’intervento dal titolo “Black Friday: 10 consigli per fare promozioni e migliorare il tuo e-Commerce”, ha condiviso consigli preziosi per creare promozioni efficaci e potenziare l'e-Commerce, prepararsi a massimizzare le vendite e fidelizzare i clienti, permettendo di raggiungere il massimo potenziale del proprio business online.



