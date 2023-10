Garcia 'Mario Rui? Non replico ad agente che piange'

"Se replicassi a un agente che piange passerei tutti i giorni a farlo. L'importante è confrontarmi con il giocatore, io non parlo con gli agenti".

Così Rudi Garcia affronta il tema della polemica sollevata ieri nei suoi confronti da Mario Giuffredi, agente di Mario Rui il quale lo ha accusato di utilizzare troppo poco il suo assistito.

"Il calciatore - spiega il tecnico francese - non condivide quello che ha detto il suo agente. Certo vorrebbe giocare di più ed è motivato per trovare più spazio e questo mi piace molto".

"E' un giocatore importante - conclude Garcia - d'altro canto io ho sempre cercato terzini sinistri forti in ogni club in cui ho allenato. Posso solo dire che l'istituzione Napoli ha anche gestito questa cosa e così deve essere".



