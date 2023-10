Fridays for Future:in corteo a Napoli,tra striscioni e manifesti

E' partito da piazza Garibaldi a Napoli il corteo dei giovani di Fridays for Future che manifestano il clima. E' composto da circa mille persone, secondo una stima degli organizzatori, il corteo diretto verso il centro della città. In testa c'è un grande striscione 'Stamme jenn a mare cu tutt'e pann (stiamo andando a mare con tutti i panni, ndr). In caso di emergenza scendere in piazza'. Nel corteo compaiono decine di alti manifesti. I manifestanti per il clima, scesi in piazza oggi, a Napoli hanno poi fermato il corteo in Corso Umberto, davanti al palazzo dove si trova la sede di Fratelli d'Italia. L'edificio è protetto dalla polizia e i manifestanti hanno urlato al megafono: "vi lasciamo stare questa volta, ma sappiate che il governo non ha ancora addomesticato questo Paese e sulle idee di impianti inquinanti saremo irriducibili". Il corteo dopo due minuti di sosta è ripartito.



