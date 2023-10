Calcio: Garcia, 'con la Fiorentina continuare striscia vittorie'

"Siamo in casa nostra e vogliamo continuare la striscia di vittorie iniziata tra Udinese e Lecce". Rudi Garcia, accantonata la sconfitta in Champions con il Real Madrid, pensa alla gara con la Fiorentina di domenica sera che sta preparando con la consueta meticolosità.

"Ho ancora un po' di tempo - dice - per decidere la formazione. Ho studiato la Fiorentina, ho visto la partita col Ferencvaros. E' una squadra forte di testa, hanno fatto tanti gol in questo modo, ci somigliano nel modo di recuperare palla nella metà campo avversaria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA