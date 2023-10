BdM Banca è il nuovo tesoriere di Sviluppo Campania

BdM spa. (già Banca Popolare di Bari), del gruppo Mediocredito Centrale, si è aggiudicata l'affidamento dei servizi bancari e finanziari per la gestione del conto corrente a favore di Sviluppo Campania S.p.A., diventando tesoriere della in-house della Regione Campania che opera dal 2011 a sostegno dello sviluppo della competitività del territorio campano. E' quanto si legge in una nota secondo cui la procedura bandita da Sviluppo Campania si è conclusa con l'assegnazione del servizio a BdM Banca, dopo che sono state valutate le proposte di numerosi operatori del settore. Una scelta che conferma il rapporto di fiducia anche con la Capogruppo Mediocredito Centrale, con la quale Sviluppo Campania collabora da tempo nell'ambito dei programmi di Basket Bond "Garanzia Campania Bond" che ad oggi hanno consentito di finanziare le imprese campane nella prima edizione per oltre 144 milioni di euro e che vede tutt'ora in corso la seconda edizione.

"Grande soddisfazione per la decisione di Sviluppo Campania di affidare al nostro istituto la gestione delle proprie risorse economiche", ha dichiarato Cristiano Carrus, Amministratore Delegato di BdM Banca. "Con questa collaborazione contribuiamo attivamente alla mission di Sviluppo Campania, che è quella di promuovere un ecosistema competitivo e innovativo per le imprese del territorio. Un obiettivo - ha spiegato Carrus - totalmente in linea con la missione affidata alla nostra Banca di contribuire allo sviluppo e al sostegno delle imprese dell'intero Sud Italia".



