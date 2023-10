Alta Velocità, visita viceministro al cantiere Napoli-Bari

(ANSA)- AVELLINO, 6 OTT- Visita al cantiere dell'Alta Velocità ferroviaria Napoli-Bari del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami. Il Commissario straordinario di governo, Roberto Pagone, a cui è affidata la realizzazione della tratta Apice-Stazione Hirpinia, localizzata a Grottaminarda in provincia di Avellino, ha illustrato al rappresentante del Governo lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione della galleria lunga dodici chilometri per i quali viene utilizzata la super talpa "Aurora" e impiegati cento lavoratori altamente specializzati divisi in quattro squadre nell'intero arco delle 24 ore.

Bignami era accompagnato dal senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera, dal consigliere regionale della Campania, Livio Petitto, e dai dirigenti provinciali e locali del partito. Il viceministro ha ribadito la volontà del governo di confermare le opere cinematiche e la piattaforma logistica a servizio della Stazione Hirpinia. Nel corso del sopralluogo è stata anche ribadita l'esigenza di stabilire una sinergia tra l'amministrazione regionale e il governo nazionale: "Il presidente De Luca - è stato sottolineato- deve avviare necessariamente una seria interlocuzione con il governo che ha assunto il coordinamento dei fondi europei". (ANSA)

